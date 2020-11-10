"Вместе за безопасность": в Нягани провели рейды по местам проживания неблагополучных семей Фото: Татьяна Коркина

В Нягани сотрудники отдела надзорной деятельности, психологи, и специалисты по работе с семьями провели рейды по местам проживания неблагополучных семей и людей ведущих антисоциальный образ жизни.

Рейды проводятся постоянно для того, чтобы проверить противопожарное состояние мест проживания, провести беседы с людьми, ведущими антисоциальный образ жизни и неблагополучными семьями. Сотрудники объяснили какие нарушения пожарной безопасности необходимо устранять, какие номера телефонов набирать для вызова экстренных служб.

- При проведении профилактических рейдов, порой приходится сталкиваться ещё и с тем, что дети находятся одни в квартире, и , запертые на ключ снаружи, не имеют возможности самостоятельно выйти на улицу в случае пожара- рассказывает сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Купянский А.В.

Он также рассказывает, что дети, предоставленные на попечение самим себе, придумывают игры из подручных средств, которыми могут оказаться и спички, и, конечно же, они не задумываются о последствиях, к которым их игры могут привести.

Родители обязаны рассказать ребенку к чему могут привести игры со спичками и научить ребенка действиям в случае пожара, рассказать о номерах телефона пожарной охраны.