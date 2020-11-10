Поддержку семей с детьми в Югре обсудят в прямом эфире Фото: Официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

В прямом эфире с губернатором округа Натальей Комаровой обсудят социальную поддержку семей с детьми, доступность услуг, развитие инфраструктуры для детей.

Наталья Комарова встретится с общественниками, главами муниципальных образований и профильных департаментов. А также председателем правления «Совет матерей» России, победителем конкурса «Лидеры России.Политика» и «Лучший родительский блогер» Татьяной Буцкой. В эфире примет участие воспитатель и блогер Юлия Новикова, многодетный отец, член отцовского клуба «Крепость» Николай Шеин. Эфир назначен на 13 ноября в 12:00 на официальная странице округа «Югра». Интересующие вопросы можно написать в комментариях в закрепленной записи, самые актуальные будут заданы в эфире.