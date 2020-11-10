После вмешательства прокуратуры Югорским школьникам выдали бесплатные учебники Фото: pixabay.com

Прокуратура г. Белоярский проверила обеспечение школьников бесплатными учебниками и учебными пособиями.

В соответствии с требованиями федерального законодательства об образовании всем школьникам должны бесплатно предоставлять на время обучения учебники и учебные пособия. Обеспечить учеников всем необходимым обязаны образовательные организации.

В результате проверки прокуратура выявила в двух школах отсутствия у школьников учебников.

Прокурор возбудил в отношении директоров этих образовательных учреждений дела об административных правонарушениях по статье "грубое нарушение лицензионных требований". Виновным нужно оплатить штрафы в размере 20 тыс. рублей каждому.

Кроме того, общеобразовательным организациям нужно устранить нарушения закона.

По итогам всех проведенных прокуратурой действий все дети обеспечены недостающими учебниками.

Соблюдение права учащихся на обеспечение учебниками находится на особом контроле прокуратуры.