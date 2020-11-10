Мужчину из Советского района обманули мошенники, занимающиеся эскорт-услугами Фото: pixabay.com

В дежурную часть ОМВД России по Советскому району обратился 41-летний мужчина с заявлением о краже денег в размере 40 тысяч рублей с его банковского счета.

Югорчанин рассказал сотрудникам полиции, что хотел разнообразить свой досуг при помощи эскорт-услуг. Нашел объявление в группе знакомств в одной из социальных сетей и позвонил по указанному номеру. На звонок ответил приятный женский голос. Девушка предложила перевести в счет оказания будущих услуг 4 тысячи рублей, в сумму входила оплата съемной квартиры.

Экскортница, ссылаясь на опасение за свою жизнь и здоровье, а также гарантию своей полной безопасности, попросила позвонить ее начальнику. Затем скинула его номер в смс-сообщении.

Мужчина перевел в качестве залога все оставшиеся деньги на карте, около 36 тысяч рублей, после чего собеседник перестал выходить на связь. А девушка также исчезла бесследно.

Возбуждено уголовное дело, преступники могут получить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Расследование продолжается.