Кража продуктов питания, аккумуляторных батарей, автомобильных колес: в Ханты-Мансийске арестовали преступную группировку Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийске расследуется уголовное дело против двух безработных мужчин, которые в период с 27 октября по 7 ноября текущего года похитили с территории одного из торговых центров города продукты питания на общую сумму около 50 тысяч рублей.

Следователи выяснили, что молодые люди также причастны к кражам аккумуляторных батарей и автомобильных колес. Всего на счету преступников около 10 преступных эпизодов.

По всем случаям возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание, которое они могут получить - лишение свободы на срок до 5 лет.

Сейчас участники преступной группировки арестованы.

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