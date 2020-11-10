Убийца предпринимателя из Ханты-Мансийска задержан в Санкт-Петербурге Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийские уполномоченные органы продолжают расследование уголовного дела, возбужденного в июле 2018 года по факту убийства предпринимателя.

Ночью 20 июля 2018 года в одной из квартир города Ханты-Мансийск нашли тело 58-летнего предпринимателя, бывшего начальника регионального управления по борьбе с организованной преступностью.

В результате расследования и судебной экспертизы по образцам крови, обнаруженным на месте происшествия, выяснилось что убийство совершил 46-летний, на тот момент, житель города Санкт-Петербург.

Убийца приехал за день до происшествия в город Ханты-Мансийск и на следующий день выехал за пределы округа. В августе 2018 года мужчину объявили в международный розыск.

Дальше следователи искали связи обвиняемого, его возможные места пребывания и передвижения, пытались понять образ жизни и круг общения.

Результаты поисков привели оперативников в Санкт-Петербург. Сотрудники местного уголовного розыска 9 ноября 2020 года задержали убийцу в квартире одного из домов улицы Камышовая. Мужчина не сопротивлялся и в ближайшее время будет допрошен и отправлен в Ханты-Мансийск.

Расследование уголовного дела продолжается.