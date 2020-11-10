Стартовал литературный конкурс «Югра. Это моя земля»: жителям округа предлагают создать легенду о родных краях Фото: Официальный сайт органов местного самоуправления города Когалыма

К 90-летию региона стартовал литературный конкурс «Югра. Это моя земля». Участники – авторы легенд в прозе, где действие разворачивается в реальных местах округа, а истории и герои вымышлены. Победители конкурса получат гонорары, а лучшие работы попадут в сборник легенд.

Литературный конкурс создан с целью поиска и поощрения авторов, способных

создавать литературно-художественные произведения для продвижения региона. Конкурс проходит на открытых бесплатных интернет ресурсах.

Одно из условий: после прочтения рассказа жителем этих мест, у него должны возникать положительные эмоции. Ведь одна из целей проекта - повышение ценности проживания на этой территории. Кроме того, после прочтения рассказа жителем из другого региона, у него должно возникнуть желание приехать. Ведь ещё одна из целей проекта - продвижение туризма.

Итоги конкурса подведут до 8 декабря 2020 года. А чтобы принять участие, нужно до 30 ноября нужно загрузить на сайт свою легенду, там же можно подробнее ознакомиться со всеми условиями участия, темами и положением конкурса.