Первый Открытый молодежный форум национального согласия состоялся в Ханты-Мансийске Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийске состоялся первый Открытый молодежный форум национального согласия, он прошел в онлайн формате и собрал на интернет площадках более 100 человек.

Все прямые эфиры форума были записаны и размещены в официальной группе социальной сети ВКонтакте МБУ «Молодежный центр».

- В нашем округе проживает 124 представителя различных национальных культур. Мы все – единая семья и наш форум направлен на повышение уровня компетенции молодежи Ханты-Мансийска по вопросам гармонизации межконфессиональных и межнациональных отношений, укрепления единства многонационального народа, проживающего на территории города, профилактику экстремизма и национализма - отметила Ольга Киприянова, заместитель начальника Управления спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска.

Ольга Киприянова также добавила, что подобного форума в городе еще не было и возможно он станет традиционным, так как его тема очень актуальна в настоящее время.

Форум продлился 4 дня, в первый - участники стали зрителями 5 мастер-классов, каждый нашел для себя занятие по душе. Любители творческих поделок – мастерили мини-версию «Башкирское национальное жильё - Юрта» и изготавливали традиционную куклу обско-угорских народов «Акань». Интересующиеся кулинарией стали зрителями мастер-класса по приготовлению Аварского хинкала и осетинского пирога. Кроме того, в рамках форума состоялся мастер-класс по танцам народов Кавказа «Лезгинка - история и современность».

Онлайн площадки объединили представителей обско-угорских народов, народов Северного Кавказа, а также форум посетили башкиры, узбеки, татары и украинцы.

Во второй день форума, участники прослушали лекции на тему: «Кибербезопасность». Эксперты объяснили, как не попасться в руки интернет-мошенников, как защитить свои персональные данные и не допустить проникновения вредоносных программ в гаджеты.

Аудитория активно участвовала в онлайн дискуссиях и задавала вопросы.

В третий день форума поднималась тема: «Экстремизм – угроза обществу». А в последний день прошла работа площадки: «Формула согласия», где рассказали слушателям о становлении многонационального города и добрососедстве представителей разных национальностей.

- Форум очень сильно меня удивил. Я бы даже сказал, что он превзошел все мои ожидания - поделился впечатлениями участник Даниил Мозер. Молодой человек отметил, что ему показались интересными мастер классы и семинары, а особенно запомнились приготовление осетинского пирога и обучение танцу лезгинка. Также югорчанину понравился сам формат проведения мероприятия.