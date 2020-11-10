Мошенники разными способами похищают деньги югорчан Фото: pixabay.com

В Югре за прошедший день зарегистрировано 15 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Более 1 миллиона 700 тысяч рублей жители региона потеряли из-за своей наивности. Мошенники, обманывают югорчан под предлогом оказания брокерских услуг, защиты банковского счета, при покупке или продаже товаров и услуг в интернете и т.д.

682 тысячи рублей потерял 43-летний житель Советского. Мошенники под предлогом оказания брокерских услуг обманули мужчину. Используя сайт «Bir Trade», потерпевший внёс денежные средства на непонятные счета в качестве депозита и оплаты комиссии за вывод наличных денег.

В Ханты-Мансийске 64-летняя женщина перевела 254 тысячи рублей. Преступники представились сотрудниками отдела безопасности банка и сообщили, что нужно защитить банковский счет от несанкционированного списания средств. Женщина поверила в обман и через банкомат перевела мошенникам деньги.

Мошенники через сайт бесплатных объявлений вышли на связь с 17-летним студентом, который живёт в Сургутском районе. Под предлогом покупки зимнего комплекта одежды, преступник узнал реквизиты и пароль банковской карты молодого человека, а после с неё похитил деньги в сумме 5,5 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.