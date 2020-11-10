В Ханты-Мансийске молодежь трудится на благо города

В Ханты-Мансийске молодежь трудиться на благо города Фото: pixabay.com

Погодные условия - не помеха для молодежи Ханты-Мансийска, они готовы трудиться и в снег и в дождь, чтобы сделать улицы города чище и комфортнее. Всем членам отрядов в возрасте от 14 до 18 лет выдается трудовая книжка, а зарплата приходит на специально оформленные банковские карты.

МБУ «Молодёжный центр» заключил договор с городским жилищно-коммунальным управлением на сотрудничество в новом зимнем сезоне. Выделено 4 участка для уборки придомовых территорий. Подростки распределяются в ближайшие к месту жительства районы.

Все ребята обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, антисептиками. Регулярно дезинфицируется инвентарь, организованы места для проведения термометрии и инструктажей участников.

Центр также сотрудничает с Роспотребнадзором, который отслеживает эпидемиологическую ситуацию. Если ребенок, состоящий в отряде, заболел, ему оформляется электронный больничный лист и осуществляется перерасчет зарплаты.

С 2019 года молодежь, работающая в центре может трудится круглый год, вне зависимости от того учится ли подросток или находится на каникулах, он может в любое время заключить срочный месячный контракт и устроиться на работу.

- Сейчас мы перешли на работу в зимний сезон. Если в прошлом году в это время мы набирали по 45 человек, то в этом ноябре к нам пришло уже 100 бойцов из которых мы сформировали 9 отрядов, работающих в 2 смены- говорит Екатерина Бизина, специалист по работе с молодежью МБУ «Молодежный центр»..

Екатерина Бизина добавила, что с этого месяца разделили подростков на две возрастные группы – старшую и младшую. Дети с 14-15 лет работают по 2,5 часа, с 16-17 – по 4 часа. Соответственно, зарплата выплачивается в зависимости от количества рабочих часов и минимального размера оплаты труда. Дети 16-17 лет получают 12, 6 тысяч рублей, 14-15 – 8,8 тысяч рублей.