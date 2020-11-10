Число заболевших коронавирусом в Югре на 10 ноября 2020 года увеличилось на 197 человек Фото: pixabay.com

Югорчане продолжают заражаться коронавирусной инфекцией. За сутки зафиксировано и подтверждено ещё 197 случаев заболевания. Общее число заболевших за весь период пандемии составляет 30 237 человек.

По клинической структуре: на момент выявления у 138 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 47 зафиксирована пневмония, у 12 человек – бессимптомно.

Контакт установлен в 175 случаях, по 22 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 13 728, сняты с наблюдения – 91 151 человек.

За сутки на COVID-19 обследовано 3 558 человек, за весь период – 884 334 человека.

Самые высокие цифры заболеваемости: Сургут – 52; Ханты-Мансийск – 22; Урай – 17; Нефтеюганск – 14; Нижневартовск – 13; Нягань – 10; Сургутский район – 9; Советский район – 9.

Далее идут: Октябрьский район – 8; Когалым – 8; Нефтеюганский район – 7; Ханты-Мансийский район – 6; Мегион – 5; Нижневартовский район – 5; Кондинский район – 4.

Закрывают список: Лангепас – 3; Покачи – 3; Радужный – 1.

Состояние 144 пациентов остается тяжелым, 115 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 287 человек, за сутки 6 человек.

Вылечились 186 человек, за весь период пандемии – 25 242 югорчанина.