В Нефтеюганске наркосбытчик получил срок Фото: pixabay.com

Нефтеюганский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу против 22-летнего уроженца Республики Узбекистан, который продавал наркотики на территории города Нефтеюганска.

Подсудимый занимался незаконным сбытом наркотиков через интернет. Наркосбытчик приобретал партии наркотиков и успел разложить 8 «закладок» в различных местах города, оставшаяся часть наркотиков у него была при себе. Молодой человек был задержан сотрудниками полиции.

Согласно экспертизе, общая масса найденных наркотических веществ составила почти 80 грамм, что является крупным размером.

Суд, рассмотрев все доказательства, назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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