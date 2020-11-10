Погода в Югре на 10 ноября 2020 года: небольшой снег Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 10 ноября: Днём температура воздуха -2,-7 °С, местами -8,-13 ºС, ночью3,-8 °С, по северу и востоку при прояснениях -13,-18 ºС. Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой снег. В отдельных районах гололед. Ветер западный 5-10 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -2,-4 ºС, ночью -3,-5 ºС. Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с.

В Сургуте: Днём -3°С, ночью -8°С, небольшой снег, ветер 2 м/с.

В Нижневартовске: Днём -1 °С, ночью -3 °С, небольшой снег, ветер юго-западный 3 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -1°С, ночью -4°С, небольшой снег, ветер юго-западный 3-4 м/с.

В Когалыме: Днём -2°С, ночью -4°С, небольшой снег, ветер западный 2-3 м/с.