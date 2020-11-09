Роспотребнадзор Югры не обнаружил хлеба, напичканного ГМО и тяжёлыми металлами Фото: pixabay.com

За последние пять лет доля некачественных и небезопасных хлебобулочных изделий в Югре снизилась. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре. Специалисты ведомства постоянно контролируют оборот хлебобулочной продукции и проверяют всё – и пекарни, и магазины по продаже выпечки и хлеба.

В период с января по сентябрь 2020 проведено более сотни проверок предприятий, которые производят и продают хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия. За это время специалисты исследовали 664 пробы хлеба, в т.ч. 125 проб кондитерских изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям, наличию в составе продукции ГМО, радиоактивных элементов. Удельный вес проб, не соответствующих установленным требованиям, составил менее 0,5%.

Исследование показало, что в пробах не обнаружено тяжёлых металлов, ГМО и радиоактивных элементов. Однако во время проверок выявлено и изъято из продажи 3 партии хлеба и хлебобулочных изделий. Основные причины – отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, а также наличие просрочки. В связи с выявленными нарушениями к ответственности привлекли 4 должностных лица.