В Сургуте отремонтировали участок улицы 30 лет Победы

Фото: дума ХМАО

Сургут принял участие во всероссийской кампании «Улица Победы» проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которая приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Дорожные работники привели в порядок улицы, проспекты и площади, названные в честь Дня Победы и героев войны, и повысили внимание жителей к подвигу советского народа.

Так, сургутские дорожники отремонтировали 1,7-километровый участок улицы 30 лет Победы – от улицы Пролетарской до проспекта Ленина. Площадь покрытия составила почти 25,5 тысяч квадратных метров. Они полностью поменяли асфальт и отремонтировали тротуары. А ещё на регулируемых пешеходных переходах установили ограждения и искусственные неровности.

Напомним, в Сургуте улицу Строителей переименовали в улицу 30 лет Победы в 1975 году, в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Эта трасса – один из трёх путей, по которым можно проехать из западной части Сургута в восточную.

Ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что на югорские дороги в 2019 году потратили 12,6 млрд. рублей. Большая часть средств пошла на строительство и реконструкцию трасс.