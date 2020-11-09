Пятеро кандидатов вырвались вперёд по итогам дебатов на высокий пост в Югре

Пятеро кандидатов вырвались вперёд по итогам дебатов на пост директора департамента физической культуры и спорта Югры

Алексей Бятиков, Дмитрий Ярошенко, Филипп Солдатенков, Софья Конух и Антон Гафаров получили наибольшее число голосов по итогам теледебатов на пост директора департамента физической культуры и спорта. Прямой эфир состоялся в группе телерадиокомпании в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте учреждения. В общей сложности на телефонные номера для голосования поступило почти 11,6 тысяч звонков.

Голосование за кандидата продолжается до 10 ноября 2020 в мобильном приложении «Горожанин», скачать которое можно на платформах App Store или Google Play. После регистрации в мобильном приложении можно отдать голос за одного из 11-ти кандидатов. Пройдя 10 тысяч шагов при помощи «шагомера» житель Югры отдаёт голос в пользу понравившегося кандидата.

Особенность голосования в том, что через приложение можно отдать два и более голосов за кандидата, что поддерживает здоровый образ жизни участников голосования.

Подробности о конкурсантах и их программы размещены на сайте департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры.