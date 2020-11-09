Житель Нефтеюганска напился и угнал автомобиль своих коллег Фото: pixabay.com

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, который подозревается в неправомерном завладении автомобилем. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, на днях в дежурную часть обратилась горожанка, которая сообщила о пропаже своего автомобиля «Тойота». Автомобиль был припаркован около одного из жилых домов в 8-м микрорайоне, однако он бесследно пропал.

Розыски полиции привели к поимке пьяного парня. Оказалось, что у него были ключи от автомобиля, так как раньше он работал вместе с мужем потерпевшей на этом автомобиле. Угнать тачку молодой человек решил для того, чтобы «прокатиться с ветерком».

Помимо того, что ему грозит уголовка (а это пять лет лишения свободы), в отношении молодого человек составили административный протокол за управление автомобилем в пьяном виде. Кстати, ранее мужчина не единожды попадал в поле зрения полиции, в том числе за кражи.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что подросток за ночь угнал три автомобиля, чтобы добраться до дома. Во всех машинах были оставлены ключи зажигания.