Жительница Нягани пойдёт под суд за то, что исцарапала и отпинала полицейских Фото: pixabay.com

В Нягани завершено расследование в отношении 31-летней жительницы пгт. Приобье, которая обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре, 25 мая 2020 года около часа ночи обвиняемая в пьяном состоянии находилась у ЦУМа, в пгт. Приобье Октябрьского района. Чтобы полицейские не отправили её мужа, который сидел за рулём такой же пьяный, на медицинское освидетельствование, она избила участкового по рукам и в грудь. Вдобавок мадам поцарапала ему предплечье ногтями.

Спустя несколько минут на место происшествие прибыл оперативный дежурный дежурной части ОМВД России по Октябрьскому району. Он должен был помочь доставить муженька женщины на медицинское освидетельствование, но ему тоже досталось: пьяная дама отпинала его.

Во время расследования обвиняемая полностью признала вину и раскаялась в произошедшем. Тем не менее, если суд признает вину женщины, ей может грозить до пяти лет тюрьмы.