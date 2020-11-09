Почетный гражданин Югры Геннадий Райшев скончался от коронавируса Фото: Управление общественных связей

Сегодня ушёл из жизни заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа, заслуженный художник России, почетный гражданин Югры Геннадий Райшев. Всего неделю не дожил художник до своего дня рождения. Ему бы исполнилось 86 лет. Причиной смерти стало 90% поражение легких, вызванное коронавирусной инфекцией. Ханты-Мансийск занимал особое место как в жизни, так и в творчестве художника. В окржуной столице расположена галерея-мастерская Геннадия Райшева, которая является первым в Сибири культурным объектом музейного типа, в котором есть творческая мастерская автора и музей, а также экспозиция его произведений.

В галерее хранятся более 2 000 работ, но по оценкам специалистов их гораздо больше — около 20 000, те, которые никогда не видела публика. Геннадий Степанович был одним из ярких мастеров изобразительного искусства ХХ-ХХI веков, каждый день посвящал творчеству.

- Погасла звезда великого творца, талантливого автора, народного художника. Свет, энергия, которыми наполнены полотна Геннадия Степановича, будут сопровождать еще многие поколения. Вечная память верному сыну югорской земли. Мои соболезнования в этот тяжёлый день. Разделяю скорбь вашей семьи - выразила соболезнование семье погибшего Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова.