В Нягани открыли бокс-фильтр для приема пациентов с признаками простудных заболеваний Фото: pixabay.com

Няганская поликлиника открыла специальный бокс-фильтр для приема пациентов с признаками простудных заболеваний.

Прием заболевших граждан ведется в специальном помещении по адресу: 1 микрорайон, дом 36. Вход в бокс-фильтр - отдельный, с обратной стороны дома.

Из-за действующей эпидемической ситуации прием возможен строго по предварительной записи и соблюдением всех мер безопасности для населения и медицинских работников. - Открытие бокс-фильтра дает возможность няганцам с легким течением ОРВИ и не входящим в группы риска, не дожидаться приезда врача на дом, а получить консультацию очно отмечает Татьяна Колосова – временно исполняющая обязанности главного врача БУ «Няганская городская поликлиника».

Она напоминает, что в группы риска входят пациенты старше 65 лет, пациенты, имеющие хронические заболевания, граждане, контактировавшие с заболевшими коронавирусной инфекцией, а также беременные женщины. Запись на прием проводится в «Колл-центре учреждения» по номеру: 54530 добавочные: 1, 3, 101 или по номеру: 545-19. А также через электронную услугу «Лист ожидания» на официальном сайте учреждения.