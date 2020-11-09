Мошенники снова обманывают югорчан Фото: pixabay.com

В Югре за выходные дни зарегистрировано 30 случаев мошенничества и краж с банковских карт.

Почти 2 миллиона 600 тысяч рублей лишились жители региона.

Чаще всего жертвами мошенников становились жители Сургута и Нижневартовска.

В Сургуте 35-летняя жительница города "подарила" мошенникам 4 тысячи рублей при покупке картины на сайте «Авито». Мошенник отправил девушке ссылку, где нужно было ввести реквизиты своей банковской карты и код подтверждения из смс-сообщения, для того чтобы оплатить покупку. Но списание денег случилось, а картина не попала в руки покупательницы.

38-летняя жительница Нижневартовска перевела злоумышленникам 10 тысяч рублей, желая приобрести на сайте хоккейные коньки. После получения денег, мошенники перестали выходить на связь.

В Березовском районе и Сургуте двое граждан потеряли свои деньги при продаже дома и дачного участка. В общей сложности потерпевшие перевели мошенникам 120 тысяч рублей.

Самой крупной суммы лишился 41-летний житель Сургута. Он хотел заработать на торговой брокерской платформе. Но получилось только потерять 910 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.

Полиция Югры в очередной раз призывает жителей быть бдительными при совершении сделок удаленным способом. Если вы обнаружили подозрительную информацию, сообщите в отдел внутренних дел или по телефону 102.