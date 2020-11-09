Новые меры для борьбы с коронавирусом в Югре Фото: pixabay.com

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление о дополнительных мерах по предотвращению и завозу коронавирусной инфекции. Жителям округа рекомендовано отказаться от посещения мест массового скопления людей, магазинов и общепитов без крайней необходимости. С 9 по 30 ноября учебный процесс в учреждениях профессионального и высшего образования будет организован в следующей форме: - лекционные занятия будут проводиться в режиме онлайн с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, без посещения учащимися образовательных организаций; - практические занятия – очно с разведением потоков учащихся по разным аудиториям, классам. До 15 ноября в Югре будет разработан нормативный документ, который поможет разобраться с обеспечением лекарствами больных коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении, без посещения аптек. Органам местного самоуправления рекомендовано открыть в дошкольных учреждениях группы с круглосуточным пребыванием детей для семей, в которых родители работают в организациях, переведенных на круглосуточный режим работы. С 9 по 30 ноября школьники 6-11 классов будут учиться дистанционно. Это коснется школ с численностью учеников, превышающей проектную мощность в 1,5 и более раза, а также случаев, когда у педагога в течение месяца до выхода постановления, был выявлен COVID.