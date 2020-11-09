В Сургуте из колонии сбежал преступник Фото: pixabay.com

Прокуратура г. Сургута направила в суд уголовное дело, которое заведено против 23-летнего гражданина Республики Таджикистан, он обвинялся в грабеже. Но не так давно молодой человек добавил себе проблем с законом, а именно: сбежал из места лишения свободы.

В результате расследования выяснилось, что обвиняемый, был осужден за совершение грабежа и находился в колонии-поселении. Зная, что правоохранительными органами расследуется уголовное дело и он может быть наказан за совершения еще одного грабежа, сбежал из исправительной колонии.

Ему удалось скрыться из-под надзора сотрудников уголовно-исполнительной системы, однако его быстро смогли задержать в Сургуте, благодаря сотрудникам УФСИН по ХМАО-Югре.

Возбуждено еще одно уголовное дело, за совершение указанных преступлений обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет, сообщает прокуратура ХМАО-Югры.

О подобном случае мы писали ранее: из колонии в Сургуте сбежал заключенный, побег произошел во время выполнения хозяйственных работ.