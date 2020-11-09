Югорские школьники стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена» Фото: pixabay.com

Десять югорских школьников стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена».

Ключевая цель конкурса – дать возможность каждому подростку раскрыть свои уникальные способности. Главным критерием отбора являлась не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьникам в современном мире, в том числе, умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

Лучшими в конкурсе среди учеников 11 классов стали школьники из Сургута, Лангепаса, Пыть-Яха, Покачей, Ханты-Мансийска, Когалыма и Советского района.

Они получили по 1 миллиону рублей на оплату обучения и до 5 баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы.

Победителями среди учеников 9-10 классов стали школьники из Ханты-Мансийска и Нефтеюганска. Они получили по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов.

Финал конкурса состоялся в международном детском центре «Артек» с 31 октября по 5 ноября. Его участниками стали 1200 школьников. В формате форсайт-сессий они работали над созданием «Города будущего» по 6 трекам: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни».

По итогам состязания победителями признаны 300 одиннадцатиклассников и 300 учеников 9-10 классов.