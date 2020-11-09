В Сургутском районе совершено жестокое убийство

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Сургутский межрайонный следственный отдел СУ СК по ХМАО – Югре завёл уголовное дело против 25-летнего жителя города Лянтор, который подозревается в убийстве.

С 10 до 12 вечера 4 ноября 2020 года мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, находился в квартире одного из домов 10 микрорайона города Лянтор.

Гость поссорился с хозяином квартиры, из-за того, что последний оскорблял его и его родственников матом и в грубой форме. Во время перепалки убийца несколько раз ударил жертву кухонным ножом и лезвием топора по голове, и другим частям тела.

В результате экспертизы на теле 51-летнего мужчины насчитали более 30 колото-резаных и рубленых ран, от которых он скончался.

После совершенного убийства преступник позвонил в полицию и сказал, что якобы случайно обнаружил тело погибшего и представился при этом вымышленным именем. Но до приезда сотрудников Росгвардии, которые были не далеко от места происшествия, сбежать злоумышленник не успел.

Мужчину задержали, по уголовному делу ведётся расследование.