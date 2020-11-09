Число заболевших коронавирусом в Югре на 9 ноября 2020 года увеличилось на 203 человека Фото: pixabay.com

Коронавирус в Югре не снижает свои обороты, за минувшие сутки заразились ещё 203 человека. За весь период пандемии 30 040 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории округа.

По клинической структуре: на момент выявления у 111 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 78 зафиксирована пневмония, у 14 человек вирус действовал бессимптомно.

Контакт установлен в 171 случаях. По 32 контакты уточняются.

Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 13 620 человек, сняты с наблюдения – 89 821 жителей.

За сутки на COVID-19 обследованы 6 563 человека, всего – 880 776 югорчан.

Самое большое число заболевших: в Сургуте – 57; Ханты-Мансийске – 21; Урае – 19; Нефтеюганске – 17; Нижневартовске – 12; Нягани – 12; Советском районе – 11; Когалыме – 8; Сургутском районе – 8.

Далее идут: Нефтеюганский район – 6; Ханты-Мансийский район – 6; Березовский район – 5; в Мегионе и Кондинском районе по 4 заболевших.

Закрывают список: Радужный – 3; Нижневартовский район – 3; Октябрьский район – 3; Лангепас – 2; Белоярский район – 2.

Состояние 140 пациентов по-прежнему тяжелое, 107 подключены к аппаратам ИВЛ.

За весь период пандемии от COVID-19 скончалось 281 человек.

За сутки выздоровели 78 человек, за весь период пандемии – 25 056 югорчан.