Угон автомобиля, наркотики, кражи: за выходные в Югре зарегистрировано 117 преступлений Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 117 преступлений, по горячим следам раскрыто 73 преступления.

В Сургуте двое мужчин электроинструменты стоимостью 128 тысяч рублей в помещении склада по улице Домостроителей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые были ране судимы и снова находятся под подпиской о невыезде.

В Югорске у ранее судимого 54-летнего мужчины нашли медицинский шприц с мутной жидкостью темно-коричневого цвета, которую он изготовил для собственного пользования. Экспертиза показала что жидкость является наркотиком массой 0,522 грамма. Возбуждено уголовное дело. Югорчанин также находится под подпиской о невыезде.

На улице Комсомольска в Нягани 39-летний мужчина угнал автомобиль. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан и находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, за минувшие выходные раскрыто 13 ранее зарегистрированных преступлений.

Сотрудники уголовного розыска Советского района нашли 29-летнего похитителя телефона, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.