Погода в Югре на 9 ноября 2020 года: небольшой снег, местами гололед Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 9 ноября: Днём температура воздуха -2,+3 ºС, местами -3,-8 ºС, ночью 0,-5 ºС, при прояснениях -8,-13 ºС. Облачно с прояснениями. Местами небольшие, по югу и востоку умеренные осадки в виде снега. Гололёд. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывы могут достигать15 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём +1,-1 ºС, ночью -1,-3 ºС. Облачно с прояснениями. Небольшой снег, ветер юго-западный 4-9 м/с.

В Сургуте: Днём -1°С, ночью -2°С, небольшой снег, ветер западный 2 м/с.

В Нижневартовске: Днём 0 °С, ночью -2 °С, снег, ветер юго-восточный 2-3 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -1°С, ночью -2°С, небольшой снег, ветер западный 2 м/с.

В Когалыме: Днём 0°С, ночью -3°С, небольшой снег, ветер юго-западный 2-3 м/с.

В Древней Руси ноябрь называли грудень, от слова «груда» — земля в ноябре подмерзала и превращалась в груды, но снега еще не было. По народному календарю с Казанской зима заходит на порог, затягиваются лужи льдом, дождь к вечеру превращается в снег. На Кузьминки встречали зиму, ледоставом оковывает реки и пруды, а с Матрен зима ударяет морозами.