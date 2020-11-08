Число заболевших коронавирусом в Югре на 8 ноября 2020 года увеличилось на 201 человека Фото: pixabay.com

За последние сутки в Югре выявлен 201 новых случай коронавируса в 21-м муниципальном образовании региона. Таким образом, на 8 ноября 2020 общее число заражённых составило 29837 человек. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 76 человек, с симптомами ОРВИ – 113 человек, в бессимптомной форме заболевания – 12 человек. За весь период пандемии выздоровело 24978 человек.

Коронавирус в Югре на 8 ноября. Фото: правительство Югры

Больше всего заражённых выявлено в Сургуте (25 человек). Затем идут Ханты-Мансийск (25 заражённых) и Нижневартовск (14 человек). По 12 человек заболели в Нефтеюганске и Нягани, 11 – в Урае, 8 – в Сургутском районе, по 7 человек – в Пыть-Яхе и Нижневартовском районе, по 6 – в Нефтеюганском и Советском районах, а также в Лангепасе, 5 – в Покачах, по 4 – в Югорске, Октябрьском районе, Когалыме, Радужном и Мегионе, 3 – в Берёзовском районе, по 2 – в Белоярском и Кондинском районах.