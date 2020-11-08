Погода в Югре 8 ноября: дождь и мокрый снег Фото: pixabay.com

В Югре сегодня, 8 ноября, ожидается облачность с прояснениями. Ночью в большинстве районов и днём местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололёд. Ветер юго-западный 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 ºС, днем -1…+4 ºС.

Погода в Югре на 8 ноября. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске облачно, ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём без осадков. Ветер юго-западный 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью около 0 ºС, днем +1…+3 ºС.