В Лангепасе прикрыли столовую, где напрочь забыли о коронавирусе Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции Лангепаса продолжают контролировать соблюдение масочного режима и других мер против распространения коронавируса. Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, в столовой, которая находится на 101-м километре трассы Нижневартовск – Сургут, отсутствовал облучатель воздуха рециркуляторного типа, который разрешён к использованию в присутствии людей.

Специалисты Роспотребнадзора квалифицировали отсутствие прибора как нарушение профилактики коронавируса. В отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении и составили протокол о временном запрете деятельности. Столовую опечатали, а дело отправили на рассмотрение в Лангепасский городской суд.

Позже индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении правонарушения. В качестве наказания столовку прикрыли на 10 суток.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в школе №2 Лангепаса специалисты провели профилактическую дезинфекцию. С помощью специального раствора пожарные обработали все помещения учебного заведения.