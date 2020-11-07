В Радужном трёх человек обманули «сотрудники банка» и «продавцы одежды» Фото: pixabay.com

В Радужном возбуждено три уголовных дела по факту мошенничества, которое совершили против трёх горожан. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, в каждом случае мошенники действовали по стандартным, но разным схемам.

Например, 35-летнему мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности. Он рассказал «клиенту», что необходимо подключить приложение TeamViewer QuickSupport к своему смартфону, чтобы с его счёта никто не смог списать деньги. Однако всё получилось наоборот: мужчина сам открыл доступ к своим счетам неизвестному человеку и потерял 70 тысяч рублей.

Ещё одна жительница Радужного потеряла более 8 тысяч рублей. Женщина решила задать вопрос специалисту банка и позвонила по короткому абонентскому номеру. Ей ответил помощник-робот, но настоящего специалиста она не дождалась. Спустя несколько минут ей пришла смс-ка о снятии денег с карты.

Около 10 тысяч рублей потеряла в тот же день 54-летняя женщина. В «Инстаграме» она нашла продавца верхней одежды, убедилась, что страница создана в 2018 году, а комментарии – сплошь положительные, и решилась на покупку. Она оплатила одежду по карте, а «продавец» пообещал ей выслать трек-код для отслеживания бандероли. Однако этого он так и не сделал, перестал выходить на связь и заблокировал женщину.