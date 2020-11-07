Житель Нягани не прошёл тест на коронавирус по возвращении из-за границы и получил штраф Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Югре продолжают ловить путешественников, которые прибыли из-за границы и не прошли ПЦР-тесты на коронавирус в течение трёх дней со дня прибытия в Россию. Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, мониторинг проводится для контроля исполнения Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 22 от 27.07.2020.

С 1 августа по 6 ноября 2020 среди жителей Нягани выявлено 12 человек, которые не прошли тесты на коронавирус, среди жителей Октябрьского района – 9 человек. В связи с этим возбуждено 11 дел об административном правонарушении в отношении жителей Нягаги и 6 – в отношении жителей Октябрьского района. Материалы дела переданы в суд, ещё 4 материала находятся в работе.

Одного жителя Нягани уже оштрафовали на 7,5 тысяч рублей за непрохождение теста на коронавирус.

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