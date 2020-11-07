В Сургуте 25 из 37 школ перейдут на дистанционку Фото: pixabay.com

С 9 ноября на дистанционный режим работы переводят 25 из 37 школ города Сургута. Так, на дистанционку отправят учеников с 6 п 11 классы школ под номерами 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 44, 45, технологической школы, вечерней школы, лицеев №1, №3 и Лицей имени Хисматулина. Об этом на экстренном брифинге сообщила директор департамента образования Сургута Ирина Замятина.

По её словам, изменения коснутся школ, в которых повышенный коэффициент наполняемости. Что касается младшеклассников, то они будут учиться в очном формате, с соблюдением всех санитарных норм. Правда, если родители хотят перевести ученика начальной школы на дистанционку, им нужно написать заявление в школе.

Такой режим продлится до конца ноября 2020 года. Регламент организации работы школ опубликован в постановлении губернатора Югры.

Как отметила Ирина Замятина, в Югре каждый день фиксируются случаи заболевания. Поэтому в городском департаменте образования ждали постановления, чтобы понять, в каком режиме работать после каникул.

- Заболеваемость среди педагогов так же будет мониториться. Если учитель заболеет, то будем действовать по старой схеме. Все педагоги, которые преподают с 1 по 5 класс, будут находиться в масках, как и дети во время перемен. Если у кого-то окажутся подтвержденные признаки заболевания, то класс, по предписанию Роспотребнадзора, будет уходить как контактный по коронавирусу или ОРВИ на дистанционку, - сообщила Ирина Замятина.