Нефтеюганское предприятие выплатит 1 миллион рублей штрафа за коррупционное правонарушение Фото: pixabay.com

Нефтеюганская межрайонная прокуратура проверила, как исполняется законодательство о противодействии коррупции. Как сообщили в пресс-службы окружной прокуратуры, в апреле 2020 года представитель частной охранной организации «Оштен» передал замдиректору по экономической безопасности ООО «РН-Бурение» 250 тысяч рублей. Это он сделал для того, чтобы к предприятию не было никаких претензий из-за невыполнения договорных обязательств.

По результатам проверки прокурор возбудил административное производство в отношении юрлица по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Мировой судья признал юрлицо виновным в совершении административного правонарушения. Теперь ему придётся выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей. По ходатайству прокурора на транспорт, который принадлежит «Оштену», наложен арест.

Чуть ранее, в сентябре 2020, приговором Нефтеюганского районного суда представитель «Оштена» признан виновным в преступлении. Ему «впаяли» три года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Приговор вступил в законную силу.