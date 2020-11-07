Число заболевших коронавирусом в Югре на 7 ноября 2020 года увеличилось на 199 человек Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 199 новых случаев заболевания коронавирусом в 21 муниципальном образовании региона. Таким образом, всего с начала пандемии число подтверждённых случаев с начала пандемии составило 29366.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 67, с симптомами ОРВИ – 122, в бессимптомной форме заболевания – 10. За весь период пандемии, по данным на 7 ноября 2020, выздоровели 24886 человек.

Коронавирус в Югре. Фото: Оперштаб Югра

Если говорить о муниципалитетах, то больше всего заболевших (51 случай) выявлен в Сургуте. В Ханты-Мансийске зарегистрирован 21 случай заболевания «короной», в Нижневартовске – 13, в Урае – 10, по 8 случаев – в Нефтеюганске, Урае, Нягани, по 7 – в Нефтеюганском и Кондинском районах и Лангепасе, по 6 – в Пыть-Яхе, Сургутском, Берёзовском, Нижневартовском, Советском и Белоярском районах, по 5 – в Радужном, Когалыме и Покачах, в Октябрьском районе и Мегионе – по 4 случая.