Экс-гендиректора «УК «Промышленные парки Югры» взяли под стражу в зале суда Фото: pixabay.com

Отдел по расследованию особо важных дел СК по ХМАО-Югре продолжает расследование уголовного дела в отношении директора АО «УК «Промышленные парки Югры». Мужчина подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

Ранее мы сообщали, что гендиректор предприятия, единственным акционером которого является ХМАО-Югра, в ноябре-декабре 2018 года продал бизнесмену 29 объектов недвижимости и земельных участков, расположенных в посёлке Салым Нефтеюганского района. При этом цена была заниженной более чем в два раза настоящей стоимости. За эти ухищрения подозреваемый получил взятку в размере более 17 миллионов рублей.

На днях злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступлений. Учитывая тяжесть предъявленного обвинения и других обстоятельств, суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.