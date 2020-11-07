Погода в Югре 7 ноября: мокрый снег и до +6

В Югре сегодня, 7 ноября, ожидается облачность с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Также ожидается гололёд и изморозь. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °С, днём +1…+6 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшие осадки. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с. Температура ночью 0…-2 °С, днем +1…+3 °С.

Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются.