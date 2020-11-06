В Сургуте ремонтируют помещение, в котором разместится второй корпус детского технопарка Фото: Администрация города Сургута

В Сургуте приступили к капитальному ремонту помещения, где разместится второй корпус детского технопарка «Кванториум» МАОУ ДО «Технополис».

Откроется учреждение в следующем году по ул. Крылова 41/1. Площадь объекта – почти 750 квадратных метров.

Стоимость объекта, включая работы по проектированию и дизайну, составляет 79 миллионов. Еще около 40 миллионов потратят из бюджета города на оборудование.

- Совместно с администрацией нам удалось разместить технопарк в уже сформировавшемся жилом микрорайоне, в готовом здании. Работы предстоит много. Нужно перебрать фасад, демонтировать перегородки и возвести новые, выполнить отделку. Сейчас проходят работы по проектированию, детальная проработка всех необходимых для образовательного процесса мероприятий - поясняет директор компании-подрядчика Денис Третьяков.

Он также просит живущих по соседству сургутян потерпеть некоторое время неудобства, связанные с демонтажом существующих перегородок. И сообщает, что одна из основных задач, поставленная перед нами Администрацией города – реализовать проект, в котором в дальнейшем детям будет безопасно и комфортно находиться.

- Второй корпус детского технопарка даст дополнительные возможности детям микрорайонов 38, 45, Пикс, которые сегодня активно расширяются. Площадка работает с детьми всех возрастных категорий. В течение дня, учитывая смены, там смогут обучаться 480 человек плюс около 1000 детей, вовлеченных в кванторианское движение, посещающих открытые мероприятия: лекции, технические диктанты, просмотр научных фильмов, – коментирует заместитель директора департамента образования администрации города Ольга Иванова.