В Урае продезинфицировали детские площадки Фото: Администрация города Урай

Сотрудники МЧС Урая провели дезинфекцию детских площадок, которая прошла в связи с сложой эпидемиологической обстановкой и для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

Пожарными МЧС была проведена обработка трёх самых больших и посещаемых детских площадок Урая — «Нефтеград», «Солнышко» и «Гнездо».

На детских площадках всегда много людей, среди которых в основном дети разного возраста. Дети редко выполняют предписанные санитарные правила и несмотря на какие-либо ограничения, продолжают посещать игровые площадки.

Спасатели обработали все поверхности горок, качелей, турников, поручней и перил, все игровые конструкции.

Дезинфекция проводилась при помощи пожарного автомобиля. Раствор, который использовался для обработки, абсолютно безопасен для людей и животных.

- Мы довольны, что сотрудники МЧС проводят обеззараживание таких важных зон, как детские площадки, и относимся к этому с пониманием. Ведь невозможно убедить маленького непоседу не ходить играть на уличную площадку, — сказала одна из мам, гуляющих с ребенком во время того, как приехали пожарные.

Женщина поблагодарила сотрудников МЧС за заботу о безопасности юных урайцев.