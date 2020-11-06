В Югре продлен срок выплаты детских пособий Фото: pixabay.com

Во время заседания правительства округа, под председательством губернатора Натальи Комаровой приято решение продлить выплату детских пособий в Югре.

В частности, внесены изменения в порядок назначения, выплаты пособий, ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим детей.

Автоматически, без повторного заявления граждан, до 1 марта 2021 года продляется предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, а именно: ежемесячного пособия на ребенка (детей); ежемесячного пособия на ребенка (детей) в возрасте от 3 до 7 лет включительно; ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей.

Напомним, что эти меры поддержки в Югре действовали до 1 октября 2020 года включительно.

- Департаменту социального развития автономного округа – обеспечить пересмотр решений об отказе в назначении данных мер поддержки по заявлениям граждан, поданным в период со 2 октября вплоть до вступления в силу настоящего решения, - дала указание глава региона.

Директор Департамента социального развития Югры взяла обязательство исполнить его до 13 ноября текущего года. Выплаты получат более 32 тысяч югорских семей.