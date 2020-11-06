В Лянторе открыли госпиталь для пациентов с коронавирусом Фото: Администрация Сургутского района

В Лянторе, за последние несколько месяцев, зарегистрировано более 200 случаев коронавирусной инфекции. В связи с таким значительным ростом распространения заболевания и количества заболевших, принято решение открыть на базе медучреждения ковидный госпиталь.

Сейчас там развернуто 100 коек. На сегодняшний день с COVID-19 и подозрением на него в учреждении находится более 80 пациентов. В основном это люди в возрасте 45 лет и старше.

Также в Ляторе выделена отдельная бригада скорой помощи, которая работает с пациентами с симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирус.

Такие же бригады есть в отдаленных поселениях, которые обслуживает Лянторская больница: Лямина, Сытомино, Песчаном.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией поликлиники перешли на семидневный режим работы. В воскресение терапевт принимает пациентов с 10-00 до 16-00.

Медицинские работники предупреждают, что самый большой поток посетителей в поликлинике, как правило утром, поэтому чтобы не сидеть по несколько часов в очередях, нужно это учитывать.