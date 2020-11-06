Угон автомобиля, незаконная продажа топлива, кража сварочного аппарата: за сутки в Югре зарегистрировано 48 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 48 преступлений, по горячим следам раскрыто ещё 22 правонарушения.

В Кондинском районе 60-летний мужчина во дворе дома угнал автомобиль. Против него возбуждено уголовное дело, теперь он находится под подпиской о невыезде.

Житель Сургутского района работая водителем и имея доверенную ему топливную карту, продал 100 литров дизельного топлива другому мужчине. Ущерб составил более 2 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Он также находится под подпиской о невыезде.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления.

Полицейские Нижневартовска нашли 60-летнюю женщину, которая раньше украла сварочный аппарат, стоимостью 28 тысяч рублей. Женщина под подпиской о невыезде дожидается назначенного наказания.

Читайте также: В Югре зарегистрировано 113 преступлений, по горячим следам раскрыто 72, в том числе: 15 краж, из них 5 квартирных, 6 фактов мошенничества, 9 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 3 угона автомобиля.