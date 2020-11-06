В Нижневартовске пьяная компания убила собутыльника, вынесла тело в подъезд и продолжила гулять

Фото: СК РФ по ХМАО-Югре

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре, днём 4 ноября в квартире одного из домов по ул. Мира компания друзей распивала алкоголь. Во время пьянки между подозреваемым и 51-летним мужчиной произошёл конфликт на почве ревности к хозяйке квартиры. Как результат – злоумышленник несколько раз отпинал и ударил по голове оппонента, причинив травмы внутренних органов. Спустя некоторые время потерпевший скончался на месте преступления.

Ближе к вечеру женщины, которые участвовали в застолье, заметили, что пострадавший не подаёт признаков жизни. Тогда они решили вынести тело в подъезд, после чего отправились на дачу к знакомому, чтобы продолжить застолье.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в регионе убили бизнесмена, который жестоко обращался со своими «рабами». Тело Владимира Теплова нашли с огнестрельным ранением.