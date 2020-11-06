Жители Югры помогут выбрать нового директора департамента физической культуры и спорта. Фото: Правительство Югры

Теледебаты кандидатов на должность директора департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры пройдут в эфире ТРК «Югра» 7 ноября в 12 часов. Помимо телевизионного эфира, дебаты пройдут в группе телерадиокомпании в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте учреждения.

Все желающие задать вопросы кандидатам могут сделать это прямо сейчас в группе телерадиокомпании. Самые интересные из них зададут в прямом эфире. Кроме того, во время прямого эфира можно будет отдать голос за претендента с помощью телефонного звонка, ведь каждому кандидату присвоят персональный номер телефона.

Результаты голосования, которое стартует во время дебатов, объявят 9 ноября в новостном выпуске телерадиокомпании, опубликованы на едином официальном сайте госорганов автономного округа и размещены в группе «Югра» в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», этап общественной и экспертной оценки кандидатов на должность директора департамента физической культуры и спорта Югры включает проведение отраслевой конференции с участием профессионального сообщества, теледебатов и заседания президиума комиссии по вопросам государственной гражданской службы с участием независимых экспертов.