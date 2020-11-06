В Югре на борьбу с коронавирусом направят ещё 71 миллион рублей. Фото: Правительство Югры

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре выделен 71 миллион рублей на борьбу с коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, такое решение принято в соответствии с распоряжением правительства РФ. На эти деньги будут закуплены средства индивидуальной защиты, проведено тестирование граждан на наличие коронавируса. А ещё средства пойдут на обеспечение транспортного обслуживания пациентов, медицинских работников и на укрепление материально-технической базы медицинских организаций.

Соглашение утверждено на заседании правительства Югры, которое сегодня, 6 ноября, прошло под председательством губернатора Натальи Комаровой.

- Чтобы эффективно и своевременно израсходовать эти средства из федерального бюджета, департаменты здравоохранения, экономического развития и финансов Югры представят правительству предложения по изменению государственной программы «Современное здравоохранение» для того, чтобы можно было начать реализацию закупочных процедур, - отметила Наталья Комарова.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» рассказывала о том, что в регионе за сутки выявлено 195 новых случаев заболевания коронавирусом.