В Сургуте упекли в тюрьму парня, который пытался «отжать» кучу денег у сироты Фото: pixabay.com

В Сургуте вынесен приговор в отношении 20-летнего молодого человека, который признан виновным сразу по двум статьям. Первая – «Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия не опасного для жизни или здоровья». Вторая – «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры ХМАО, в феврале 2019 года житель Сургута угрожал насилием своему приятелю-сироте, если тот не отдаст ему почти 200 тысяч рублей. Учитывая, что ранее юноша не отбыл наказание за аналогичное преступление, суд приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Правда, юноша не согласился с приговором суда, обжаловал приговор и подал апелляцию.

Однако государственный обвинитель представил суду неопровержимые доказательства виновности осуждённого в совершении этих преступлений. Судебная коллегия по уголовным делам ХМАО-Югры признала доводы о невиновности парня необоснованными и оставила приговор суда первой инстанции без изменения, а жалобу осужденного – без удовлетворения.