Число заболевших коронавирусом в Югре на 6 ноября 2020 года увеличилось на 195 человек Фото: pixabay.com

Жители Югры продолжают заболевать коронавирусом. По данным на 6 ноября 2020 года, за прошедшие сутки зарегистрировано 195 новых случаев заболевания в 19 муниципальных образованиях. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 84, с симптомами ОРВИ – 98 в бессимптомной форме заболевания – 13. За весь период пандемии в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 28437 случаев заболевания, выздоровели 24765 человек.

Заболевшие коронавирусом в Югре на 6 ноября 2020. Фото: Правительство Югры

Если конкретно: больше всего заболевших выявлено в Сургуте (52 случая), за ним идёт Ханты-Мансийск (26 случаев), «бронза» у Нижневартовска (14 случаев). В Нефтеюганском районе зарегистрировано 12 случаев заболевания, в Когалыме – 11, в Берёзовском районе – 10. По 9 случаев выявлено в Югорске, Нефтеюганске, Нягани и Советском районе. По 8 – в Нижневартовском и Сургутском районах. В Мегионе зафиксировано 5 случаев заболевания, по 3 – в Радужном, Лангепасе и Покачах, 2 – в Октябрьском районе и по 1 случаю – в Ханты-Мансийском и Кондинском районах.