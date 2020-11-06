В Нижневартовске установят светофор на опасном участке дороги. Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске установят светофор на улице Северной, в районе магазина «Клан», и тогда переходить дорогу станет безопаснее. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам председателя городской Думы Максима Клеца, сейчас на участке установили соответствующие знаки, однако не все водители соблюдают правила и уступают дорогу пешеходам. Чтобы решить этот вопрос, жители, которые пользуются этим маршрутом, обратились за помощью к депутатам. Как результат – на участке побывала рабочая группа.

По итогам выезда народные избранники решили проработать вопрос по установке светофора и рассмотреть возможность строительства тротуаров – от остановки до поликлиники №3 и вдоль ул. Северной до проезда внутрь микрорайона.

Решение об установке светофора уже принято. Что касается обустройства пешеходных дорожек, то специалисты просчитывают стоимость строительных и монтажных работ.