В Лангепасе оштрафовали туристов, которые после поездки в Турцию не обследовались на СOVID Фото: pixabay.com

В Лангепасе оштрафовали туристов, которые вернулись из Турции, но не обследовались на СOVID. Прилетающие международными авиарейсами в Российскую Федерацию граждане после поездки должны проходить обязательную изоляцию до того как получат отрицательный результат обследования на коронавирусную инфекцию.

Обследование проходят методом ПЦР, в течение 3 дней после возвращения домой граждане обязаны сдать анализ и разместить результаты исследования, заполнив анкету на портале Госуслуг. Такое предписание касается тех, кто прилетел и регулярными, и чартерными авиарейсами.

Но не все граждане, прибывшие из-за границы, выполняют эти требования.

По сообщению регионального Роспотребнадзора 9 граждан, зарегистрированных и проживающих в Лангепасе, не прошли обследование после возвращения из-за границы. Лангепасский городской суд признал их виновными, каждому из них, назначено наказание в виде штрафа в размере 7,5 тысяч рублей.